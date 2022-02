Kedden a Williams csapat mutatta be új autóját, mellyel a Forma-1-es világbajnokság idei szezonjában szerepel.

A brit istálló gépe az FW44 nevet kapta, s a kék több árnyalatában pompázik, vörös csíkokkel tűzdelve.



"Az előző szezonban lenyűgözött minket és büszkévé tett, hogy csapatként komoly sikereket értünk el, megérdemelt pontszerző helyeket szerzetünk és egyszer dobogón zártunk" - mondta kedden Jost Capito csapatfőnök.

"Ezekre a sikerekre építünk a jövőben és az FW44 tökéletesen jelképezi ezen ambíciónkat."



Your FW44, ready for the challenges of 2022 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI

— Williams Racing (@WilliamsRacing) February 15, 2022