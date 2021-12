Két nappal a világbajnoki cím elhódítása után aranyszínű cipőben ült autóba Max Verstappen a Forma-1 keddi, Abu-Dzabiban rendezett tesztjén.

A 24 éves holland pilóta a 2022-es idényre szánt új, 18 colos (46 cm) gumik tesztelésén 124 kört tett meg Red Bulljával.



Verstappen vasárnap emlékezetes csata végén, a biztonsági autós fázis után, az év záróversenyének utolsó körében előzte meg a hétszeres vb-első, címvédő brit Lewis Hamiltont (Mercedes) és szerezte meg karrierje első világbajnoki trófeáját, amelyet csütörtökön Párizsban, egy ünnepélyes díjátadó ceremónián vehet majd át.

Gold shoes for new world champion @Max33Verstappen @GeorgeRussell63 in a Mercedes @ValtteriBottas in an Alfa



Just some of the sights at F1 Testing in Abu Dhabi on Tuesday!