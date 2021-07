Jól halad a jegyeladás a péntektől vasárnapig tartó Forma-1-es Magyar Nagydíjra, melynek győztese és dobogósai idén is a Herendi porcelángyár által készített trófeákat vehetik át.

Az eseményt megelőző, a mogyoródi aszfaltcsík célegyenesében tartott hétfői sajtótájékoztatón Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a legfontosabb, hogy a tavalyi zárt kapus rendezés után ismét lehetnek nézők, ráadásul a jegyeladás az utóbbi egy hétben alaposan felpörgött.

"A silverstone-i Hamilton-Verstappen affér érezhetően növelte a jegyvásárlási kedvet, az elővételben eladott jegyek hetven százalékát azonban külföldi szurkolók vették meg. Remélem, a hazai drukkerek a rajtig javítanak még az arányon" - fogalmazott Gyulay.



Kiemelte, a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnoksághoz hasonlóan a Forma-1-es futamon is karszalagos rendszer lesz, ezeket a jegy és a védettségi igazolvány felmutatásával előre át kell venni a kijelölt pontokon: Budapest belvárosában az Akvárium Klubban, vagy Fóton az M3-as autópálya mellett az Auchan parkolójában.

"A pilóták itt is teljesen külön buborékban lesznek, így a megszokott programok közül a csütörtöki autogramosztás és a vasárnapi ünneplés is elmarad. Legutóbb 2019-ben voltak nézők a lelátókon, amelyeken mintegy 40 ezer helyet kellett kicsit felújítani" - mondta a sportvezető, aki jelezte: a tervek szerint a 2022-es futam után kerül sor a ring átfogó felújítására, mely alkalmával a nézőterek megújítása mellett a főépületet teljesen lebontják majd, hogy egy új, a mostani kor kihívásainak megfelelő paddock épüljön.

"Kicsit most olyan a helyzet, mintha minden évben egy labdarúgó BL-döntőt kellene rendeznünk a régi MTK pályán úgy, hogy ez a közvetítésben ne látszódjon" - mondta Gyulay Zsolt.



Hozzátette, mintegy 40 ezer jegyet értékesítettek eddig, ezzel a 2016-os futam számait már túlszárnyalták. Elsősorban Hollandiából, Ausztriából, Németországból és Olaszországból mutatkozik nagy érdeklődés a verseny iránt.

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója elmondta, a viadal díjazottjainak járó serlegek hat hónapos elkészítési idejét komoly tervezőmunka előzte meg: ezúttal is sok látványterv készült, ezekből választották ki azt, amelyet aztán megformáltak.

"A trófeán megjelenő három szín közül a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt fejezi ki. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy idén is mi lehetünk a Magyar Nagydíj díjszállító partnerei" - tette hozzá Simon.

Az évekkel ezelőtti történetet felelevenítve - mely szerint amikor a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel kilenc próbálkozás után végre nyerni tudott Magyarországon, majd egy fémtrófeát kapott a Herendi helyett, követelte a "megszokott" díjat - a vezérigazgató kiemelte, a német versenyzőt Herendi-családtagnak fogadták, mert ennél jobb reklámot nem igazán kaphatott volna a cég.

A kérdésre, miszerint a nyolcszoros mogyoródi győztes Lewis Hamilton megszokott, kupafeldobós ünneplése során szokott-e izgulni, viccesen megjegyezte: "a pénztártól való távozás után örülünk, ha törik a porcelán".

A Hungaroring a koronavírus-járvány alatt mutatott hősies helytállásukért ezer belépőt ajánlott fel az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak. Ennek kapcsán Csató Gábor főigazgató elmondta, a kollégái között minden évben presztízs a Magyar Nagydíjon dolgozni, így nagy öröm volt számukra, hogy közülük most többen kikapcsolódásként látogathatnak ki a versenyhétvégére. Megjegyezte, a nemzetközi szövetség minden évben elismeri a magyar mentősök felkészültségét, nekik pedig céljuk, hogy idén is megmutassák szakmaiságukat és profi kompetenciájukat.

A 36. Forma-1-es Rolex Magyar Nagydíj programja pénteken 10.05-kor a Forma-3-asok szabadedzésével indul és vasárnap 15 órakor a 70 körös Forma-1-es versennyel zárul.

Borítókép: Facebook.com/ Hungaroring