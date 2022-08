A Red Bull jó úton halad afelé, hogy 2013 óta először megnyerje a konstruktőri F1-es bajnokságot, véget vetve a Mercedes nyolc évig tartó dominanciájának, Christian Horner pedig élvezi a pillanatot.

A Red Bull csapatfőnöke még a kollégájára, Toto Wolffra is lecsapott, miután a Mercedes a Belga Nagydíjon egy új F1-es technikai direktívát harcolt ki a F1-től a pattogás ellen. Mint ismert a panaszáradat után a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) úgy határozott, hogy új technikai direktívát vezet be a padlólemezekkel kapcsolatban. Ez azonban nem ártott a Red Bullnak, sőt, talán még segített is a bajnoki élen állóknak, hiszen az első és a második helyen végeztek, és a leggyorsabb kört is ők futották.

„Ránézésre valószínűleg meg kellene köszönnöm Totónak a technikai utasítást. Komolyra fordítva a szót, úgy gondolom, hogy ez a pálya kiemelte az erősségeinket. Sokat tettek érte és sok elvárást támasztottak azzal a technikai direktívával szemben, így talán másoknak jobban fájt, mint nekünk. Nem igazán változtattunk azon, ahogyan az autót működtetjük” – mondta Horner.

