Sergio Pérez lesz a 2022-es szezonban is Max Verstappen csapattársa a Red Bullnál. Azt azonban, hogy a megállapodás egy évig vagy tovább fog-e tartani, egyelőre nem tudni.

A Marca értesülései szerint, a szerződés megújítási tárgyalások már folynak a Red Bull és Pérez között, de bármi megtörténhet még hiszen lehetnek kisebb ellentétek. A mexikói versenyző egyre jobban érzi magát új csapatánál, ahol végre egy másodszámú pilótával is az élmezőnyben számolhatnak.

„Fokozatosan kezdem megtalálni a saját utamat, saját irányomat."

