Izgalmasan alakulhat a Forma-1 2023-as éve akkor, ha Sergio Perez tudja tartani a lépést Max Verstappennel az utolsó futamig a világbajnoki címért folytatott küzdelemben. Utoljára 2016-ban láttunk házon belül elképesztő izgalmakat, Nico Rosberg bizonyára eltudná látni 1-2 jó tanáccsal a mexikóit, milyen egy többszörös bajnok ellen harcolni.

Hogy Christian Horner kit favorizál, vagy kit nem, és mit mondana pilótáinak remek kérdés, az azonban a jelek szerint nem vita tárgya, hagyják-e küzdeni a feleket egymással.

