Lewis Hamilton egy képpel üzent a bajnoki címeit becsmérlő Fernando Alonsónak.



Fernando Alonso a hét folyamán többször is a megjegyzései miatt került címlapokra. A spanyol a hét elején egy nyilatkozatával azt sugallta, hogy Max Verstappen világbajnoki címei sokkal lenyűgözőbbek, mivel azokat szoros csatában szerezte.



„Max címei többet érnek, mint Hamiltonéi" - mondta Alonso a De Telegraaf szerint.



"Nagyon tisztelem Lewist, de az más, amikor úgy nyersz hét világbajnoki címet, hogy csak a csapattársaddal kell megküzdened.”



Alonso a megjegyzéseivel nagy vitát váltott ki, így közösségi oldalán tisztázta a dolgokat.



"Akkor még egyszer… Kérem, az összes világbajnoki cím csodálatos, jól megérdemelt és inspiráló" - írta a Twitteren.

And again…

Please, all the titles are amazing, well deserved and inspiring. Incomparable to each other and let’s enjoy champions and legends of our current time. Tired of the continuous search for headlines . Let's enjoy them .