Válogatás a pilótáktól megemlékezéseiből, amely jól jellemzi, hogy mennyire tisztelték az osztrák pilótát.

„Nyugodj békében, Legenda! - Rest In Peace Legend!”

- Michelisz Norbert –





"Egy legenda itt hagyott bennünket. Nyugodj békében Niki- A legend has left us. Rest in peace Niki"

-Jenson Button-

„A legelső és a legutolsó kép róla a fejemben. Sosem volt a bajnokom, de ő volt A bajnok gyerekkoromban, akit magamban valahogy elpusztíthatatlannak éreztem. Imádtam, hogy nem köntörfalaz, nem beszél félre, azt mondja, amit gondol, miközben magasról tett az általános elvárásokra és abszolút insiderként is megmaradt egyfajta kívülállónak.

Az F1-nek sok jó versenyzője volt már, néhány nagy bajnoka is, de korszakalkotó, sportágformáló kevés. Ő közéjük tartozott, és a halálával nekem a Forma-1 egy darabja is távozik. Nálam Lauda volt és marad a kapocs a hőskor és a modernkor autóversenyzése között, aki a maga olykor fura módján mégis normálisabb, emberibb volt a legtöbb szereplőnél. Fly, Niki”

- Wéber Gábor -

„Őszintén szólva én nem sokat beszéltem vele, de mindig kedves volt, ami imponált nekem, remek ember volt, nemcsak egy jó sofőr. Hiányozni fog - Honestly I've never talked much to him but he's always been very kind. What impressed me is that you could feel he was a great person and not only a great driver. He will be missed."

- Charles Leclerc -

"Egy legendától kellett elbúcsúznia a világnak.

Niki Lauda, a háromszoros Forma 1-es világbajnok a tegnapi napon meghalt.

Mindenki számára példakép volt a hozzáállása az élethez és az autósporthoz.

Nyugodj békében Niki!"

- Zengő motorsport -

"Kedves Niki! Nagyon tehetséges voltál, kemény versenyek voltak ellened, de mindig tiszták. Történeted inspirálja a családomat, fiamat Emmot és unokáimat, Pietrot és Enzot. Lenyűgözött, amikor nagyon elszántan, és eltökélten visszatértél Monzába versenyezni mint egy gladiátor. Őszinte részvétem az egész családnak. Isten nyugosztaljon!"



"Dear Niki you had so much talent, very tough to race against you , but always clean , Super Champion, your history inspire my family my son Emmo and my grandchildrens Pietro and Enzo and you inspire myself when you come back to race in Monza with so much courage and determination you are a GLADIATOR. My sincerely condolences to all your family, Rest In Peace, GOD BLESS"

- Emerson Fittipaldi -

"Nyugodj békében bajnok! - Rest in peace Champion"

- Sebastian Vettel -

"Nem csak a legjobb csapattárs volt, hanem igaz barát. Egy ember hatalmas szívvel. Az életem része voltál. Nyugodj békében barátom!"

"He was not only the best team mate . He was a real friend .A man with a big heart . You are a part of my life Rip my friend"

- Alain Prost -

"Sokkolt Niki Lauda elvesztése. Egy igazi legenda volt, nagyon tiszteltem. Nyugodj békében!"

"Shocked by the loss of Niki Lauda. He was a true legend in our sport and someone I had great respect for. May he rest in peace."

- Max Verstappen -

"Ma egy nagy hős hagyott itt minket, Niki mindannyiunk számára egy inspiráció voltál. Hiányozni fogsz, soha nem felejtjük el azt, amit a sportért tettél! Részvétem Niki családjának és barátainak."

"Today a big hero left us! Niki you have been an inspiration for all of us ! We will miss you and never forget what you did for the sport !! My condolences to Niki's family and friends."

- Felipe Massa -





"Niki és én egymás mellett és egymás ellen versenyeztünk és haláláig barátok maradtunk. Ő egy intelligens streetfighter volt, és az ő visszatérése a baleset után, a legbátrabb cselekedet volt amit valaha láttam egy sportolótól.

Ami még Niki Laudában különleges volt, hogy tökéletesen értette az autó működését, és azt is tudta, hogy hogyan és miről kell beszélni a mérnökökkel a gyorsulás érdekében. Nyugodj békében Niki!"

"Niki Lauda and I raced both alongside and against one another and remained friends until his death. He was an intelligent man, a street-fighter, a three-times world champion and his comeback after the accident at the Nürburgring stands as the most courageous act I’ve seen any sportsperson ever make.What became evident quickly was that Niki was a very quick driver and he also had a very good understanding of how to set up a car and, most importantly, how to communicate that to the engineering side of the team. "

- John Marshall „Wattie” Watson autóversenyző, pályatárs -

