A Sky F1 riportere, Ted Kravitz azon töprengett, hogy a Mercedes újra meg akarja-e környékezni Fernando Alonsót, ha Lewis Hamilton végül a visszavonulás mellett döntene.

Néhány nappal azután, hogy Sebastian Vettel bejelentette, hogy 2022 végén visszavonul a Forma-1-től, az Aston Martin sokkolta a Forma-1 világát azzal, hogy Fernando Alonsót igazolta utódjaként. Ez azt jelenti, hogy Alonso elhagyva az Alpine-t, visszatér egy Mercedes-motoros csapathoz. Hamilton továbbra is elkötelezettnek tűnik a Forma-1 és a Mercedes iránt, teljesítménye és eredményei felfelé ívelő pályán haladnak, miközben a Mercedes arra törekszik, hogy visszaszerezze az elvesztegetett előnyüket az elmúlt évekhez képest. Hamilton szerződése 2023 végéig szól a csapattal.

Kravitz azonban felvetette, hogy abban az esetben, ha Hamilton a közeljövőben a visszavonulás mellett dönt, vajon a Mercedes direkt hozta-e közelebb magukhoz Alonsót?! George Russell a jövő sztárja, aki előre viszi majd a Mercedest, de mivel még nagyon fiatal pilóta, a Mercedes talán fel akarja mérni, hogy Alonso még képes-e a feladatra, és ha úgy adódik képes-e helyettesíteni Hamilton.

„Újra egyesül Fernando a Mercedes motorcsaládjával, ami szerintem egy érdekes szög. Fernandót azóta nem hajtja a Mercedes, hogy 15 évvel ezelőtt először elhagyta a McLarent egy kis viharfelhő miatt. Tehát ehhez Toto Wolff aláírása is kellett, amit nyilvánvalóan meg is kapott. Nevetséges azt gondolni, hogy a Mercedes vissza akarta kapni Fernandót a családjukba, csak azért, hogy lássa, milyen? Ha Lewis úgy döntene, hogy bármilyen okból távozik, és szükségük van egy világbajnokra George mellé, akkor nem lenne a világ vége, ha a Mercedes egy kicsit rávilágítana arra, milyen Fernando, még 41 évesként is? Az ember azt gondolná, hogy ez valószínűtlen, de ahogy ez a bejelntés is bizonyítja, a F1-ben bármi megtörténhet!” - mondta Kravitz a Sky Sports Newsnak.

Jelenleg ismert tény, hogy Alonso több évre szóló szerződést írt alá az Aston Martinhoz, a csapat célja a közeljövőben a bajnoki cím, de jelenleg csak a Williamst előzi meg a konstruktőri bajnokságban. Tehát, mivel Alonso most 41 éves, Kravitz „kicsit furcsának találja” az egész helyzetet.

„Fernando Alonso pályafutása során mindig előre próbál gondolkodni, hogy ahova igazol ott a további években javulásra tippel. Ez azonban a másik dolog, amit kissé zavarba ejtőnek találok az egészben, hogy a legjobb esetben is három évbe telik, mire az Aston Martin képes lesz versenyeket nyerni és bajnoki címért küzdeni. Fernando ekkorra lesz 44 éves.”

