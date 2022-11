A Mercedes a Hamiltonnal való szerződéshosszabbítással meg akarja várni a téli, csendesebb időszakot.



Az elmúlt időszakban fellángoltak a hétszeres világbajnok jövőjével kapcsolatos pletykák, amikor Hamilton világossá tette, hogy 2023 decemberéig a Mercedes színeiben képzeli el magát.



„Újabb üzletet fogunk kötni. Le fogunk ülni egymással, és azt mondanám, hogy a következő pár hónapban megbeszéljük” – jelentette ki a brit a Motorsport.com kérdésére.



Eközben a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt mondta, hogy csapata nem keres mást, mivel 100 százalék, hogy a helyet Hamilton fogja betölteni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem jött el a tárgyalások ideje, mivel a szezon lezárása utáni nyugodtabb időszakban könnyebben tudnak majd egyeztetni és a lényegre koncentrálni.



„Nem kezdtünk el tárgyalni” – jelentette ki Wolff.



„Határozottan szeretnénk befejezni a szezont, majd találni egy kis nyugalmat a télen, mint ahogy legutóbb is tettük.”



„Ő most sokkal több számunkra, mint egy sofőr. Bár nem a karrierje végéről beszélünk, fontos beszélni a Mercedes nagyköveteként betöltött szerepéről és a sok szponzorunkról, valamint arról, hogy milyen hatással lehet a szélesebb közönségünkre.”



Hamilton csak Mercedes motorokkal versenyzett a Forma-1-ben, eredetileg a 2007-es szezon elején csatlakozott akkori partneréhez, a McLarenhez. 2012-ig a csapatnál versenyzett, melynek színeiben 2008-ban világbajnoki címet szerzett. 2013-ban csatlakozott a Mercedes csapatához, mellyel további hat bajnoki címet nyert. Hamilton a német autógyártóhoz fűződő kapcsolatára reflektálva azt mondta, nincs kedve csatlakozni egyik riválisához sem.



„Az a célom, hogy továbbra is a Mercedesnél lehessek. 13 éves korom óta vagyok a Mercedesnél. És ez tényleg a családom: a Mercedes-Benz az én családom” – mondta.



„Jóban-rosszban kitartottak mellettem. Kitartottak mellettem mindenben, ami 2020-ban történt. Kitartottak mellettem a hibáim és a sajtóban megjelent hazugságok ellenére; kitartottak mellettem minden hullámvölgyem ellenére."



„Nagyon hiszek ebben a márkában. Hiszek azokban az emberekben, akik a szervezeten belül vannak. És a lehető legjobb csapattárs szeretnék lenni számukra, mert úgy gondolom, hogy a márkát még jobbá, elérhetőbbé, még erősebbé tehetjük, mint amilyen. És úgy gondolom, hogy ennek szerves része lehetek” – mondta.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor