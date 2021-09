A labdarúgásból ismert hasonlattal jellemezte a Mercedes csapatfőnöke a hétvégi Forma-1-es Olasz Nagydíjon történt balesetet.

A monzai futamon a világbajnoki pontversenyben vezető holland Max Verstappen és a hétszeres világbajnok, címvédő mercedeses brit Lewis Hamilton csatába keveredett, melynek végén összeütköztek, egyikőjük sem tudta folytatni a versenyt, később pedig a Red Bull versenyzőjét megbüntették. A Mercedes istálló német csapatfőnöke szerint Verstappen részéről nyilvánvalóan szándékos szabálytalanság történt.

"A fociban az ilyen jellegű megmozdulást taktikai szabálytalanságnak szoktuk nevezni" - nyilatkozta Toto Wolff az eset után, de még Verstappen megbüntetése előtt. Hozzátette: nagyon reméli, hogy most, és a jövőben is szankcionálják az ilyen eseteket, mert ha nagy sebességnél történik hasonló ütközés, abból tragédia is lehet.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke viszont úgy véli, versenybaleset történt. Hamilton vasárnap egy kerékcsere után éppen Verstappen elé ért vissza a pályára, az első kanyarban pedig a holland versenyző megpróbálta megelőzni. A manőver sikertelen volt, a két versenyautó ütközött és a kavicságyban kötött ki, a Red Bull jobb hátsó kereke pedig éppen Hamilton feje fölött állt meg.

Az eset után Verstappent három rajthelyes büntetéssel sújtották a következő futamra, ami viszont jól is jöhet neki, hiszen így büntetés nélkül cserélhetnek alkatrészeket autójának motorjában. A vb a szeptember 26-i Orosz Nagydíjjal folytatódik Szocsiban.

Borítókép/Fotók: Formula 1 /Twitter