Lewis Hamilton a szezonzáró futamot követően még adott egy rövid interjút, azt követően azonban teljesen visszavonult. A lovaggá ütésén kívül sehol nem jelent meg és közösségi oldalain sem adott hírt magáról. Toto Wolff egy interjúban árulta el, szerinte miért nem beszél Hamilton.



A hétszeres világbajnok a 2021-es szezon utolsó futamának utolsó körében ellentmondásos körülmények közt vesztette el a világbajnoki címért zajló harcot Max Verstappennel szemben. A versenybírók döntése miatt a futamot követően a Mercedes óvást adott be, ám a nemleges döntést végül nem fellebbezte meg.



A verseny utáni interjút leszámítva, Hamilton nem nyilatkozott a médiának és nem posztolt a közösségi médiában sem. Toto Wolff szerint ennek egyetlen oka lehet.



"Mindannyiunknak hullámoznak az érzelmei, de Lewisnak leginkább. Az utolsó körig úgy tudod megnyerted a világbajnokságot, aztán egyik másodpercről a másikra elvesznek tőled mindent. Természetesen elveszted a hitedet, mert nem tudod megérteni, mi történt. A csend persze ott van, mert egyszerűen neki is hiányoznak a szavak” - mondta Wolff a Motorsport-total.com-nak.



A Mercedes csapatfőnöke arról is beszélt, mit tanácsolt a pilótának a lovaggá ütése előtt.

„Amit mondtam neki (a lovagi cím átvétele előtt), az az volt, hogy azt a néhány órát áldozza élete eddigi munkája és teljesítménye előtt, és próbálja meg magával vinni ezeket a pozitív pillanatokat. Azt hiszem, ezt tette. Ezt te is láthattad, milyen megtisztelő volt ez számára.”



Forrás: racingnews365.com



Borítókép: twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team