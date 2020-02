Internetes oldalán és közösségi médiacsatornáin mutatta be pénteken a W11-es kódjelzésű idei Forma-1-es versenyautóját a világbajnoki címvédő Mercedes istálló.

A versenygép pénteken meg is teszi az első tesztkilométereket Silverstone-ban, a teljes mezőny számára az első hivatalos teszt pedig jövő szerdán kezdődik Barcelonában.



"Természetesen egyelőre fogalmunk sincs arról, hogy hogyan állunk a többiekhez képest" - jelentette ki a címvédő és hatszoros világbajnok brit Lewis Hamilton, hozzátéve, hogy télen minden eddiginél jobb felkészülési időszakot teljesített.



"Fizikailag és mentálisan úgy érzem, hogy még magasabb szinten vagyok, mint tavaly ilyenkor" - mondta a 35 éves versenyző, aki ha az idén megnyeri pályafutása hetedik vb-címét, akkor beállítja a legendás német Michael Schumacher rekordját.

