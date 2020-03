A Mclaren egyik csapattagjának pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért az istálló visszalép az Ausztrál Nagydíjtól.

A Haas csapatánál is több embert vizsgáltak, az ő három szerelőjüknél és az egyik mérnöküknél azonban nem mutatták ki a vírus jelenlétét.



A McLaren a Twitteren jelentette be a döntését. Közleményükben azt írták a fertőzött csapattagot karantén alá helyezték, és a helyi orvosok gondjaira bízták. Közölték, hogy mindenben segítik a hatóságokat, és arra is felkészültek, hogy az egész csapatot karantén alá helyezzék.

A csapat vezetősége kiemelte, döntésüket a teljes Forma1-es közösség megóvása érdekében hozták meg.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Borítókép: Charles Coates/Getty Images