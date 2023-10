Az Amerikai Nagydíj hétvégéje előtt érkezett a hír, miszerint újabb hírességek csatlakoztak ahhoz a konzorciumhoz, mely néhány hónappal ezelőtt 200 millió eurót invesztált az Alpine Forma-1-es csapatába, emellett pedig 24%-os részesedést is szereztek maguknak.

Az Otro Capital csoporthoz korábban Ryan Reynolds hollywoodi színész is csatlakozott, az amerikaik pedig újabb neveket jelentettek be, akik Reynoldshoz hasonlóan beálltak az Alpine mögé. Patrick Mahomes, Travis Kelce, Rory McIlroy, Anthony Joshua, Trent Alexander-Arnold és Juan Mata is azok között van, akik frissen csatlakoztak a befektetői csoporthoz. Habár az új befektetők érkeztével nem fog növekedni az Otro Capital tulajdonjoga, a cél, hogy az Alpine globális növekedését támogassák és olyan partneri együttműködést folytassanak, mely számos területre kiterjed.

A felsorolt sportolók között ott van Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Trent Alexander-Arnold is, aki korábban számos Forma-1-es verseny helyszínén feltűnt már.

„Izgatott vagyok, hogy a testvéremmel, Tylerrel közösen csatlakoztunk az Otro Capital csoporthoz. Korábban több Forma-1-es versenyen jelen voltam már szurkolóként, imádom ezt az elvárásokkal teli közeget és a paddock területét. Első kézből tapasztalhattam meg, hogy micsoda elképesztő munkát végez az Alpine csapata” – mondta Trent Alexander-Arnold.

„A közös célunk, hogy segítsük az Alpine folyamatos fejlődését egy olyan időszakban, amikor a Forma-1 hihetetlenül növekvő ágon van. Focistaként pontosan értem a csapatmunka, az innováció és a célok elérése iránti elhivatottság fontosságát” – tette hozzá Alexander-Arnold.

„Nagyon hiszek a sport növekedésében és biztos vagyok benne, hogy az Alpine a megfelelő csapat egy partneri együttműködéshez” – ezt már a korábbi spanyol válogatott labdarúgó, Juan Mata nyilatkozta.

Alec Scheiner, az Otro Capital társalapítója elmondta, rendkívül boldog és büszke arra, hogy ilyen nevek csatlakoztak hozzájuk, és mindannyian eltökéltek az Alpine fejlődése iránt. Az Otro Capital júniusi érkezése óta egyébként számos változás történt az Alpine vezetőségében, melynek éléről távozott Laurent Rossi ügyvezető igazgató, aki jelenleg ’speciális’ projekteken dolgozik a csapatnál. A tisztogatás áldozatává vált Otmar Szafnauer csapatfőnök, illetve Alan Permane sportigazgató is.

A franciák jelenleg hatodikként állnak a konstruktőri bajnokságban, öt versenyhétvégével a szezon vége előtt 67 ponttal előzik a Williams csapatát, az ötödik McLarenhez képest pedig 129 pontos a lemaradásuk.



Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images