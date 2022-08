Az egykori pilóta, Damon Hill szerint a Belga Nagydíj meghozhatja Lewis Hamilton számára a rég áhított áttörést.



A hétszeres világbajnok számára eddig nem úgy sikerült az idei szezon, ahogy azt szerette volna. Az idény elején a Mercedesek folyamatosan küzdöttek a pattogás problémájával. Az utolsó futamokon azonban javult az istálló teljesítménye, így pilótái már rendre dobogóra állhattak. Lewis Hamilton a legutóbbi két futamon már egészen a 2. helyig jutott, Damon Hill szerint pedig a nyáriszünet utáni futam jó lehetőség lehet a britnek a futamgyőzelemre.



„Azt hiszem, Lewis lesz” – mondta a Beyond the Grid podcastnak.



„Azt hiszem, ha valaki más nyer, mint Max Verstappen, akkor ő lesz az. Sokat adnék Lewisért, mert érzem a zsigereimben, hogy idén versenyt fog nyerni.”



„Úgy gondolom, hogy olyan helyzetek lehetnek Spa-ban, amelyek az ölébe eshetnek. Négyszer nyert ott, és a csapatok nagy lendületet kaptak a nyári szünetben, nem igaz?"



A 61 éves szakember azt is hozzátette, szerinte a Mercedes az FIA rugalmas padlókkal kapcsolatos új műszaki irányelvéből is profitál majd.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor