A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg a Forma-1-es idény második versenyét, a március 22-re kiírt Bahreini Nagydíjat - közölték a szervezők vasárnap.

A verseny rendezői közleményükben úgy fogalmaztak, a koronavírus világszintű terjedése miatt nem lenne helyes megtartani egy olyan nagy sporteseményt, amelyen külföldi és helyi rajongók ezrei kerülnének közvetlen kapcsolatba egymással.

Breaking: The #BahrainGP will be held behind closed doors, according to a statement from the circuit. It says it will be a “participants-only event” to protect against the coronavirus outbreak. The circuit says being open to the public "would not be the right thing to do".