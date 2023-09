Mélyen zsebbe kell nyúlni annak, aki egy Forma-1-es autón szeretné viszontlátni cége logóját – még inkább, ha kiemelt, főszponzori megállapodásról beszélünk. A Forma-1 működésében kiemelt szerepet játszanak a csapatok partnerei és támogatói, cikkünkben valamennyi csapat legnagyobb támogatóját szemügyre vettük.



Williams – Duracell – évi 6 millió dollár

A Williams és a Duracell házassága nem a legjövedelmezőbb a Forma-1-ben, James Vowles csapata évi 6 millió dollárt profitál a megállapodásból, ami eltörpül a Red Bull-Oracle évi 100 milliós megállapodása mellett.

Scuderia AlphaTauri – AlphaTauri – évi 15 millió dollár

Az AlphaTauri legnagyobb szponzora a csapat nevét adó AlphaTauri divatmárka. A Red Bull testvércsapata, a korábbi Toro Rosso 2020-tól viseli az AlphaTauri nevet. Az energiaitalosok kötelékébe tartozó divatmárka egy osztrák cég, mely Salzburgban székel, a Forma-1-es csapatnak pedig évente 15 millió dollárt fizetnek, ám a hírek szerint a megállapodás 2023-ban véget ér, a kisebbik Red Bull csapat pedig új néven folytatja a száguldó cirkuszban.



Haas – MoneyGram – évi 20 millió dollár

Nem sokkal a 2022-es Amerikai Nagydíj előtt jelentették be, hogy a MoneyGram főszponzori megállapodást köt a Haas csapatával. Az utóbbi időben a Haas több nagy megállapodást is kötött, melynek Günther Steiner csapatfőnök szerint a legfőbb oka a Forma-1 egyre növekvő népszerűsége az Egyesült Államokban. Steiner a tavalyi szezon végén azt mondta, hogy a MoneyGramtól kapott támogatói pénzzel már képes lesz arra a csapata, hogy a teljes 135 millió dolláros költségsapkát felhasználják 2023-ban, Horváth Dániel kollégánknak adott interjújában az Olasz Nagydíjon azonban elmondta, hogy minden valószínűség szerint idén még nem költik el mind a 135 milliót.



Alpine – Best Water Technology – évi 25 millió dollár

A BWT 2022 februárja óta főszponzorként van jelen az Alpine működésében. Az ‘pink’ cég korábban a Racing Point csapatát támogatta, jelenlegi megállapodásuk értelmében évi 25 millió dollárt utalnak Enstone-ba.



Aston Martin – Aramco – évi 30 millió dollár

Egyedülálló módon az Aston Martinnak két főszponzora is van – a csapatot hivatalosan Aston Martin Cognizant Aramco Formula 1 Team-nek nevezik. A Lawrence Stroll által birtokolt csapat 2021 januárjában egyezett meg a Cognizanttal, a 2022-es szezon előtt pedig az Aramcoval is főszponzori megállapodást kötöttek. Egyes hírek szerint a szaúd-arábiai olajóriásnak olyan opciója is van, hogy 10% részesedést vásároljon magának a csapatból, ám ezzel egyelőre nem éltek. Az Aramco egyébként a Forma-1-gyel is kötött egy 10 éves megállapodást, mely során 450 millió dollárt tesznek a sportba.



Alfa Romeo – Stake – évi 33 millió dollár

Az ausztrál kripto cég az idei szezon kezdete előtt állapodott meg az Alfa Romeo csapatával, mellyel hároméves megállapodást kötöttek, évente pedig 33 millió dollárral támogatják a svájci központú istállót. A Stake a Forma-1-en kívül más sportágakban is jelen van, így a Premier League-ben szereplő Everton mezén is feltűnik a logójuk.



Ferrari – Shell – évi 40 millió dollár

A Ferrarin hosszú évekig nem vagy alig voltak láthatók szponzorok logói. 1996-tól egészen a 2006-os évig a Marlboro volt a Ferrari legnagyobb szponzora, ám ekkor betiltották a dohányreklámokat a sportban. 2018-ban aztán a Marlboro céget birtokló Philip Morris a Mission Winnow névvel jelent meg ismét a Ferrari autóin, ám a megállapodás 2021-ben véget ért. Évi 40 millió dollárral jelenleg a holland-angol multinacionális olajvállalat, a Shell a Ferrari legnagyobb támogatója, egyben technikai partnere az üzemanyag és a kenőanyagok terén.

A cikk folytatásáért kattints ide.

Borítókép és képek: Tóth Zsombor / Sport365