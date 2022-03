A világbajnoki címvédő Max Verstappen érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati, harmadik szabadedzésén.

A Red Bull holland versenyzője mögött a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc lett a második, a szintén Red Bull-os mexikói Sergio Pérez pedig a harmadik. A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) a hatodik helyen zárta az utolsó gyakorlást.

