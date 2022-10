Ralf Schumacher úgy véli, hogy a Haasnak nincs életképes alternatívája unokaöccse, Mick Schumacher helyettesítésére a következő szezonra.



Mick Schumacher nehéz hetek áll. Három futammal a 2022-es szezon vége előtt jelenlegi csapata a Haas még mindig nem döntött a sorsáról. Eközben az istállóval olyan neveket hoztak összefüggésbe, mint Daniel Ricciardo és Nico Hülkenberg. Az egykori pilóta, Ralf Schumacher szerint azonban a két pilóta egyike sem jelenthet igazi opciót a Haas számára.



„Mick mindent megtett annak érdekében, hogy 2023-ban is a Haas pilótája legyen a Forma-1-ben” – írta Ralf a Sky Germany rovatában.







„Gene Haas és Günther Steiner is alaposan átgondolja a dolgot, majd rájönnek, hogy Micken kívül nincs más alternatívájuk. Daniel Ricciardo nem az, Nico Hülkenberg pedig már inkább a visszavonulás felé tart, ahelyett, hogy újra feltámadna. Az idei fejlesztése és teljesítmény alapján látható, mennyi potenciál van még Mickben. Ennek megfelelően nincs más alternatívája a csapatnak.”



Timo Glock ugyanakkor nem ért egyet az egykori versenyzővel.



„Nem vagyok benne biztos, de talán már megszületett a belső döntés, csak most minden egy kicsit elhúzódik. Mick előtt jelenleg nagyon nagy az akadály. Nem azért, mert nem teljesít olyan jól, mint kellene, hanem azért, mert a Haasnak más belső elképzelései vannak” – mondta Glock.

Képek: Sport365/Tóth Zsombor