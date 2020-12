A forma-2-ben versenyző, Nikita Mazepin lesz a Haas egyik pilótája a 2021-es szezonban.



Az orosz versenyző és a csapat többéves szerződést írt alá. A 21 éves versenyző egy fordulóval az F2-es szezon vége előtt a sorozat harmadik helyén áll. A pilóta az idei szezonban hatszor állhatott fel a dobogóra, ebből két alkalommal győzelmet ünnepelhetett.



Mazepin nem ismeretlenül érkezik, hiszen 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is tesztelt a Force Indiával, 2019-ben pedig a Mercedesszel.



„Örülök, hogy Nikita Mazepin a következő szezonban a Haas csaaptában fog versenyezni” – mondta Guenther Steiner, a Haas csapatának igazgatója.



„Nikita számos dobogóval és győzelmekkel erős második szezont produkált. Érett versenyzővé fejlődött, aki szépen halad felfelé a junior ranglistán. Izgatottan várom, hogy láthassam, vajon mit tud mutatni az autóversenyzés legmagasabb szintjén” – tette hozzá.

Nikita Mazepin in @FIA_F2 in 2020



Current standings: 3rd

Race wins: 2

Podiums: 6

Fastest laps: 2#HaasF1 pic.twitter.com/5DDuuX1yJX — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020