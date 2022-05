Zseniális ötlettel rukkolt elő az egyik Forma-1-es riporter.



A Száguldó Cirkusz ezen a hétvégén visszatér az Egyesült Államokba, Miami pedig most először ad majd otthont Forma-1-es futamnak.



Az új versenyhelyszín körül hatalmas a felhajtás. Az 5,4 kilométer hosszú, 19 kanyart tartalmazó pálya a Miami Dolphins otthona, a Hard Rock Stadion köré épült. Annak érdekében, hogy a rajongók figyelmét még jobban felkeltsék, a tervezők még egy fényűző mesterséges kikötőt is építettek, ahol a luxusjachtokat művíz veszi körül.

Nothing to see here, just Craig Slater having a swim at the #MiamiGP's fake harbour pic.twitter.com/LB48SQgedq