Eddie Jordan szerint a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton jobban tenné, ha csapatot váltana.



A 2022-es szezon nagyon nem úgy sikerült a Mercedes számára, ahogy azt eltervezte. Az istállót a Red Bull és a Ferrari is jócskán lekörözte, ráadásul a csapat sztárpilótájának, Lewis Hamiltonnak még egy futamgyőzelem sem jött össze. A 2023-as évad előtt ugyanakkor a csapat tagjai optimisták voltak, és többször utaltak arra, hogy csökkenteni tudják majd a hátrányukat. Az első két futam azonban ennek az állításnak az ellenkezőjét bizonyított.



Nemcsak a csapat, hanem Lewis Hamilton is jól láthatóan küzd az elemekkel, Eddie Jordan pedig úgy gondolja, a hétszeres világbajnoknak egészen más utat kellene választania.



„A Forma-1-nek egy Ferrariban ülő Lewis Hamiltonra van szüksége, a Ferrarinak pedig Lewis Hamiltonra. Hamiltonnak át kellene gondolnia a lehetőséget, hogy egy másik bajnokhoz igazoljon. A dráma azonban az, hogy ki fog félreállni?” – jelentette ki Jordan az OLBG-nek.



„Jelenleg nincs aláírt szerződése, és (a Mercedes csapatfőnöke) Toto Wolff azt mondta, ha ő lenne Hamilton, fontolóra venné a távozását. Ha Hamilton helyében lennék, azt gondolnám, tényleg szeretnek itt engem?”



„Nem ismerem Wolff álláspontját a helyzetről, de elhiszem, amikor azt mondja, azt akarja, hogy Hamilton maradjon. De a Mercedes nem elég jó Hamiltonnak” – ecsetelte, majd egy hajmeresztő csereüzlet lehetőségét is felvázolta.



„Charles Leclerc nagyon is Mercedes típusú pilóta, és nagyszerű lenne látni Leclerc és George Russell harcát. Egy egy áldott alku lehet. Biztos vagyok benne, hogy az F1-ben mindenki szívesen látna egy cserét Hamilton és Leclerc között, az ínycsiklandó lenne.”



„Szerintem Hamiltonnak a Ferrariban kellene befejeznie” – tette hozzá.



Ez a gondolat pedig lehet, hogy nem is akkora őrültség, mivel korábban a hétszeres világbajnok brit is beszélt arról, hogy szívesen kipróbálná magát az olasz istállónál.



„Természetesen jó lenne a Ferrarinál versenyezni pályafutásom során, de a dolgok okkal történnek” – mondta Hamilton tavaly a Corriere della Serának.



Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor