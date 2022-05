A nemzetközi sajtó szerint óriási volt a felhajtás a Forma-1 történetének első miami versenye körül, arról viszont megoszlanak a vélemények, hogy a győztes Max Verstappen sikere magabiztos volt-e vagy csak a szerencsének köszönhető.



Nagy-Britannia:



The Sun:

"Az új pálya a Miami Dolphins stadionja körül és az irigylésre méltó vendéglista nem feltétlenül eredményez jó versenyt. A Forma-1-nek nehéz volt felnőnie ehhez a felhajtáshoz, s a vasárnapi nagydíj nem tudott akkora lelkesedést kiváltani, mint a néhány héttel ezelőtti szaúdi GP."

The Guardian:

"A tequila vég nélkül folyt Miamiban ezen a hétvégén, miközben a Forma-1 mindent megtett azért, hogy fenntartsa a buli hangulatot és megünnepelje az első itteni versenyt. Amikor a kockás zászló leintette a mezőnyt, Max Verstappen és a csapata, a Red Bull is kiérdemelt egy italt, miután a második helyre kényszerítette a ferraris Charles Leclerc-t."

Olaszország:

Corriere della Sera:

"Max Verstappen nyerte az F1-es Superbowl-t. A Ferrari az időmérőn aratott kettős győzelem után kettős dobogót ünnepelhetett."

Spanyolország:



Marca:

"Max Verstappen biztos győzelmet aratott Miamiban Charles Leclerc felett - kihasználta az egyetlen lehetőségét, ami volt, a Ferrari gumiabroncsainak kopását."

El País:

"Sportolókkal, zenészekkel, színésznőkkel teli Forma-1-es hétvége. Az első miami futamot nagy szerencsével Max Verstappen (Red Bull) nyerte, megelőzve Charles Leclerc-t, aki kezd lelassulni."

Franciaország:



Le Figaro:

"Max Verstappen uralta Miamit. A világbajnoki címvédő maga mögé utasította mindkét Ferrarit Floridában. A holland üzent a riválisoknak, az ötödik idei futamon a harmadik sikerét aratta."

A special escort to the podium for @Max33Verstappen #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/7C4Qifciqm

— Formula 1 (@F1) May 9, 2022

Svájc:



Blick:

"Az eső elmaradt, és nagyjából a látvány is."



Tages-Anzeiger:

"A világbajnok a ferraris Charles Leclerc idegein táncolva aratta idei harmadik győzelmét."

Ausztria:



Kronen Zeitung:

"A miami pálya debütált a versenynaptárban. A futam körüli felhajtást az amerikai lelkesedésre szabták."

