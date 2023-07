A Marca számolt be arról a hírről, hogy José Vicente de los Mozos, az Ifema végrehajtási bizottságának elnöke megszellőztette, hogy hamarosan aláírhatják azt a megállapodást, amely Madridba vinné a Forma-1-et.



Az elnök hangsúlyozta, hogy titoktartási nyilatkozatot írt alá, így konkrétumokat nem mondhat, de elárulta, hogy pontosan tudja, mikor írják alá a szerződést és mikor fogják bejelenteni a nagy nyilvánosság előtt a futamot.

„Tudom, mikor írják alá a megállapodást arról, hogy a Forma-1 Madridba érkezik!” – állítja.

Spanyolországban jelenleg egy nagydíjat rendeznek, méghozzá azt a Spanyol Nagydíjat, aminek Barcelona ad otthont. Madrid esetleges érkezése vélhetően ennek a versenyhétvégének a nevét is befolyásolná, ugyanis kétséges, hogy meghagyják Barcelonát „Spanyol Nagydíjnak”.

A vártak szerint ez is egy városi futam lenne, az alább látható nyomvonal mentén a spanyol fővárosban.

BREAKING: IFEMA says a Madrid Grand Prix will happen in F1!



The President of the Executive Committee of IFEMA comments on signing the contract with F1:



"I know when we are going to sign it and when we are going to do it"#F1 pic.twitter.com/9zPY9V6ixC