A Forma-1 népszerűsége az elmúlt években folyamatosan nőtt, ami nagyrészt a Netflix Drive to Survive sorozatának köszönhető.

Ennek eredményeképpen a Miami és a Las Vegas-i Nagydíj is bekerült a versenynaptárba, ami azt jelenti, hogy a Circuit of the Americas mellett immár három másik futamot is rendeznek az Egyesült Államokban - szemben azzal, hogy 2011-ben még egy sem volt Észak-Amerikában.

Most pedig lehet, hogy már egy negyedik futam következik?

Az F1 vezetősége nemrégiben bejegyeztették a védjegyeket egy esetleges chicagói futamra. Az Illinois államban található város egyike a Michigan és Wisconsin államokhoz közeli nagyvárosoknak.

A védjegyek kifejezetten a „Chicagói Nagydíjra” utalnak, mivel a város viszonylag közel fekszik a michigani Detroit városához, ahol a General Motors és a Ford is található.

