A FIA közleményében erősítette meg a paddockban terjedő pletykákat, miszerint a Red Bull szabálysértést követett el a 2021-es szezonra vonatkozó költségsapka kapcsán.

Az irányadó testület szerint az energiaitalosok „kis mértékben” túlköltöttek a 145 milliós plafonhoz képest.

Habár a pontos számokat nem tették nyilvánosságra, a tanulmányból kiderül, hogy a Red Bull kevesebb, mint 5 százalékkal költött többet, így komoly büntetésre nem kell számítaniuk.

Az Aston Martin és a Williams esetében csakugyan hiányosságokat állapítottak meg, ez azonban nem a költségplafon túllépésével kapcsolatos, hanem a leadott dokumentumok formaiságát kifogásolták.

