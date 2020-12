Váratlan bejelentést tett a Ferrari vezérigazgatója.



Louis Camilleri családi okokra hivatkozva azonnali hatállyal visszalép posztjáról a Ferrarinál és a Philip Morrisnál is. Az egykori vezérigazgató csütörtöki bejelentését a cég is megerősítette.



Camilleri 2018 nyarán, Sergio Marchionne halálát követően vállalta el a Ferrari vezérigazgatói szerepét. A vörös istállónál töltött 2 éve alatt az autók kereskedelmében stabil növekedés mutatkozott. A részvények árfolyama pedig 113-ról 179 euróra emelkedett. Az üzletember nagy támogatója volt a csapatnak, több versenyre kilátogatott és a csapatfőnök Philip Binottóval is baráti viszonyt ápolt.

Amíg a Ferrari nem találja meg megfelelő utódját, a helyét John Elkann veszi át.



Ideiglenesen Jonh Elkann lesz a Ferrari vezérigazgatója.

Fotó: Mark Thompson/Getty Images

Camilleri így beszélt a döntéséről:



„A Ferrari az életem része volt és kiváltságosnak érzem magam, hogy elvállalhattam a vezérigazgatói szerepet. Nagyon csodálom a Maranellóban dolgozó nőket és férfiakat, hiszen rendkívüli munkát végeznek, és minden tettüket elkötelezetten végzik. Büszke vagyok a 2018 óta elért eredményekre, de hiszem a Ferrari legjobb évei még csak most jönnek.”



Az istálló elnöke így fogadta a leköszönést:



„Szeretném őszinte köszönetünket kifejezni Louis-nak, hiszen 2015 óta az igazgatótanács tagjaként, 2018 óta pedig vezérigazgatóként elhivatottan segített minket. A Ferrari iránti szenvedélye határtalan volt, és vezetésével a vállalat tovább erősítette pozícióját a világ legnagyobb vállalatai közt, kihasználva egyedi örökségét és a tökéletességre való törekvését. Hosszú és boldog nyugdíjat kívánunk neki és családjának.”



Forrás: autosport.com

Borítókép: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images