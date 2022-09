A hétvégén rendezik a Szingapúri Nagydíjat, ahol adott esetben világbajnoki címet is ünnepelhet Max Verstappen.

Ehhez Pereznek a 4., Leclercnek pedig a 9. vagy rosszabb helyen kell végeznie. A futam előtt a Marca beszélgetett Fernando Alonsóval, aki többször is harcolt vb-címért.

„A Ferrarinak nagyon nagyon gyors az autója, de a Red Bull és Verstappen lenyűgöző volt idén.”



„Nem volt igazi harc, mert az istálló és Verstappen jobbak voltak. De magát az autót nézve a Ferrari ugyanolyan, vagy erősebb, mint a Red Bull.”

Fernando nem győzte dicsérni Verstappent, aki szerinte teljesen megérdemli a sikert és bízik benne, hogy több szerencséje lesz, mint anno neki volt.

A spanyol arról is beszélt, hogy 2018-ban azért szállt ki az F1-ből, mert a karrierje megrekedt.

„Nem akartam a 10-12. helyekért harcolni. Máshol is ki akartam próbálni magam, ahol címekért küzdhetek. Ebben hasonlóak vagyunk, Max is 100%-on pörög, már az első edzéstől kezdve.”

Fernando Alonso: "Max Verstappen didn't have the best car in 2022" pic.twitter.com/w4EUeLVKQO