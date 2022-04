A Ferrari Forma-1-es istálló meghosszabbította spanyol pilótája, Carlos Sainz Jr. szerződését.

A 27 éves versenyző az új megállapodás értelmében legalább a 2024-es szezon végéig az olasz csapatnál marad.



Committing his future with us until 2024, @CarlosSainz55 is staying for another two years https://t.co/kxu4MmSlWT#essereFerrari #Sainz2024 pic.twitter.com/0ONJCJYm6Y

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) April 21, 2022

Sainz Jr. - a legendás raliversenyző, Carlos Sainz fia - a tavalyi idény óta a Ferrari pilótája, a McLarentől igazolt az istállóhoz.



Az olaszok számára hazai futamnak számító hétvégi Emilia Romagna Nagydíj előtt Sainz Jr. a harmadik helyen áll az összetett pontversenyben.

Borítókép: twitter.com/Scudeira Ferrari