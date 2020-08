A nemzetközi sajtó elsősorban a címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamiltonnak, a Mercedes brit versenyzőjének a rajt-cél győzelméről, valamint a Ferrari kínlódásáról írt a vasárnapi Forma-1-es Belga Nagydíj másnapján.

Nagy-Britannia:



The Guardian:

"Lewis Hamilton megnyerte a Belga Nagydíjat egy olyan napon, amely komor volt a Ferrari számára".



Daily Mail:

"Lewis Hamilton rajt-cél győzelmet aratott a Belga Nagydíjon, és utólag elismerte, olyan unalmas volt a futam, hogy közben majdnem ő maga is elaludt".



The Sun:

"A 35 éves versenyző a pole pozícióból rajtolt, és többet nem nézett vissza, különösebb fáradozás nélkül aratta újabb győzelmét. A Belga Nagydíjon a Ferrari újabb kínokat élt át, miközben Sebastian Vettel a 13., Charles Leclerc pedig a 14. helyen ért célba".

Olaszország:



La Repubblica:

"A Ferrari, amely az elmúlt két esztendőben uralta az ardenneki erdőt, és mindenkit faképnél hagyott, ezúttal elsodródott az árral. Lassúság, elkopottság, megbízhatatlanság. Még az Alfa Romeo és az Alpha Tauri is megelőzte őket, és mindkét versenyző a pontszerző helyeken kívül végzett".



Gazzetta dello Sport:

"A Ferrari az ötletek és a bátorság hiányát mutatja. Rengeteg munkát kell még elvégezni, és sokat gondolkodni. Most jobb lenne elengedni az emlékeket, amelyek homályosak, de megnyugtatók, ugyanakkor haszontalannak tűnnek. Fontosabb lenne a problémák gyökerét felkutatni".



Tuttosport:

"A világbajnok uralta és megnyerte a versenyt Spában".

Spanyolország:



AS:

"Ezt a Lewis Hamiltont soha, senki nem fogja legyőzni, még akkor sem, ha egyszer-egyszer a brit világbajnok lehetőséget ad erre másoknak".



Mundo Deportivo:

"Hamilton óriási dominanciája a mai Forma-1-ben nemcsak abból fakad, hogy a legjobb autó Lewisé, hanem abból is, hogy a csapattársa, nem tudja felvenni az ő tempóját".

Ausztria:



Kronen Zeitung:

"Tizenharmadik és tizennegyedik hely a Belga Nagydíjon - a Ferrari önpusztító összeomlása nemcsak csendesen zajlik, hanem mintha fel is gyorsult volna! Egészen szánalmas, ahogyan a legnagyobb hagyományokkal rendelkező Forma-1-es csapat versenyautói, amelyek rengeteg szurkolónak a világot jelentik, jelenleg körözgetnek az aszfalton".



Kurier:

"Lewis Hamilton számára Spa is a jólét oázisává vált. Szinte már félelmetes ez az egyszemélyes show. A brit címvédő pályafutása 93. pole pozícióját váltotta győzelemre Belgiumban, amely karrierje 89. sikere volt, és már csak kettő hiányzik neki ahhoz, hogy beérje a német Michael Schumacher sokáig elérhetetlennek tűnő rekordját".

Svájc:



Blick:

"Megint a pole pozícióból rajtoló Lewis Hamilton volt a helyzet ura".



Tages-Anzeiger:

"A Ferrari ismét megszégyenítette magát".

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images