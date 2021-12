Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lewis Hamilton az évad utolsó futamának utolsó körében esett el tőle, hogy megnyerje a nyolcadik, rekordot jelentő világbajnoki címét. A drámai befutót követő percek nem voltak egyszerűek a brit számára, ezt bizonyítja az a felvétel is, ami nemrég került elő.



A 2021-es szezonzáró talán minden eddiginél izgalmasabbra sikerült. Néhány körrel a verseny vége előtt Lewis Hamilton még magabiztosan vezetett, ám Latifi balesete alaposan összekuszálta a szálakat. Max Verstappen a biztonsági autós fázis alatt kereket cserélt, a frissebb gumikon pedig az utolsó körben megelőzte a britet. A helyzetet tovább bonyolította, hogy az újraindítás előtt a versenybírók rövid időn belül két különböző ítéletet hoztak.



Hamilton számára fájdalmasan ért véget a futam, amit nagyon nehezen emésztett meg. Ezt jól mutatják azok a felvételek, amik a levezető körön készültek róla a fedélzeti kamera segítségével. A hétszeres világbajnok a befutó utáni körben néma csendben ült autójában, nem rádiózott csak próbálta rendezni a gondolatait. A beérkezése után még hosszú ideig ült némán az autójában, mielőtt kiszállt volna.

Whenever you feel like giving up, play this video.. it makes me more upset and angry each time i watch it!!! #IStandWithLewisHamilton .. GET #MasiOUT ‼️ pic.twitter.com/YLVHu4YeAP