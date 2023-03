A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az első helyről.

A 25 éves pilótának ez pályafutása 21. pole pozíciója, mellőle ráadásul csapattársa, a mexikói Sergio Pérez startolhat majd a második pozícióból.

A harmadik rajtkockát a tavaly összetettben második Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője foglalhatja el, márkatársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. pedig a negyedik kockából kezdheti majd meg a szahíri viadalt.

A hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton (Mercedes) csak hetedik lett az időmérőn, míg a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso ötödikként zárt az Aston Martinnal.

Az 57 körös Bahreini Nagydíj vasárnap 16 órakor kezdődik.

PROVISIONAL CLASSIFICATION



Here's how everyone crossed the line in our first qualiying session of the season!#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/tUOEzkNvjW