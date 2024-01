Megerősítették a 2024-es Forma-1-es szezon hivatalos rajtidőpontjait.

Az új szezon március 2-án, a Bahreinben veszi kezdetét, a közel-keleti helyszín 2014 óta minden szezonnyitónak otthont ad (kivéve a Covid-19 által befolyásolt 2020-as szezonban).

A versenynaptárban rekordszámú, 24 futam szerepel majd: Kína visszatér a versenynaptárba, ahogy Imola is, amelyet tavaly az ottani esőzések és áradások miatt töröltek.

Hat sprintverseny is lesz az év során, amelyek Kínában, Miamiban, Ausztriában, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Katarban fognak megrendezni.

Az alábbiakban az összes futam hivatalos rajtidejei, valamint a versenyek időpontjai láthatóak.

