A csütörtökön a koronavírus-járvány miatt elhalasztott három futam közül a monacói versenyhétvégére egyáltalán nem kerül sor idén - közölték a szervezők.

A Forma-1 szervezői korábban arról számoltak be, hogy a május 24-re tervezett verseny mellett a május 3-i hollandiai és a május 10-i spanyolországi viadalt is egy későbbi időpontban rendezik, amelyről egyeztetnek a helyi rendezőkkel. Ezt követően jelent meg az Automobile Club de Monaco közleménye, amelyhez hozzájárulhatott az is, hogy csütörtökön derült ki: az uralkodó II. Albert herceg koronavírus-tesztje is pozitív lett.

