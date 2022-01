A Szingapúri Nagydíj 2028-ig a Forma-1-es világbajnokság része marad, miután a felek csütörtökön hétéves szerződéshosszabbításról állapodtak meg.

Az éjszakai, villanyfényes verseny az elmúlt két esztendőben a világjárvány miatt elmaradt, de idén október 2-án visszatér a 23 futamból álló versenynaptárba.

"Szingapúr speciális helyet foglal el a programban. Ez a hosszabbítás része a hosszú távú elköteleződésünknek, hogy tovább növeljük a sportág népszerűségét Ázsiában" - mondta Stefano Domenicali, az F1 elnöke.



A Szingapúri Nagydíj 2008 óta szerepel a Forma-1 műsorában, a legutóbbi, 2017-ben kötött négyéves megállapodás tavaly járt le.

