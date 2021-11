A Forma-1 történetének első kínai versenyzője lesz Kuan-jü Csou, aki jövőre az Alfa Romeo istállónál mutatkozik be az autósport elitkategóriájában.

A svájci központú csapat kedden jelentette be a 22 éves pilóta érkezését, aki jelenleg a Forma-2-es bajnokságban szerepel, és az F1-es Alpine tesztversenyzője. Csou most második helyen áll a Forma-2 összetett pontversenyében, de két forduló, a szaúdi, valamint az abu-dzabi állomás még hátravan az idényből.

From a 5-year-old fan to a full-time driver for @alfaromeoracing #RoadToF1 #F1 pic.twitter.com/dfLarTwNTE