Az FIA döntése is befolyásolhatja a brit sorsát.

A február elérkeztével egyre fokozódik az izgalom a Forma-1 rajongóinak körében, hiszen egyre közelebb van az újabb szezon, a hónap végén pedig már az első tesztekre is sor kerül. A 2022-es idény azért is érdekes lehet, mivel a csapatoknak teljesen új szabályoknak és előírásoknak kell majd megfelelnie, ráadásul az autók is drasztikus változáson mennek majd keresztül, mégsem ez tartja leginkább lázban a szurkolókat. Sokan arra kíváncsiak az előző szezon utolsó futamát követően a nyilvánosság elől teljesen eltűnő Lewis Hamilton folytatja-e. A találgatások napról-napra felerősödnek, bár sokak szerint nem kérdéses a brit folytatása.



A Sky Sports most arról írt, hogy a hétszeres világbajnok döntését két tényező befolyásolhatja.



A beszámoló szerint Hamilton látni szeretné, hogy az F1 miként reagál az Abu Dhabiban történtekre, és arra is kíváncsi mi lesz a jelenlegi versenybíró, Michael Masi sorsa, aki szerinte hozzájárult a vereségéhez azzal a döntéssel, amit a biztonsági autós szakasz alatt hozott.

Jelenleg az FIA vizsgálja ezeket az eseményeket, és Hamilton várja, hogy mi lesz ennek az eredménye, valamint azt is tudni szeretné, hogy mi lesz a következő lépés, ha döntés születik Masi helyzetéről.

Ennek ellenére lehet, hogy nem most fogunk közelebb kerülni a megoldáshoz, mivel az FIA várhatóan csak közvetlenül a szezon kezdete előtt, március közepén hozza meg a döntését.





Borítókép: formula1.com



Forrás: givemesport.com