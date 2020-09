Augusztusban a spanyol Mikel Azcona és a hatszoros magyar bajnok Kismarty-Lechner Gábor csatlakozott a versenyistálló ifjú titánjához, Boldizs Bencéhez. Kismarty-Lechner pedig pénteken megszerezte első világkupa pontjait, miután a 11. helyen ért célba.

A WTCR-sorozatban a fehérvári pilóta előtt, Boldizs Bence végzett, legjobb magyarként a 10. helyen zárta a versenyt. „Kisma” helyezése 5, Boldizsé pedig 6 világkupa pontot hozott a Zengő Motorsport csapatának.



A verseny után Kismarty-Lechner eufórikus állapotban ünnepelte első pontjait.



"Úgy örülök, mintha nyertem volna. Nagyon élveztem, szerettem volna világbajnoki pontot szerezni, ami megvan ráadásul nem is egy, hanem öt. Köszönöm szépen a szurkolást" - mondta a futam után Kismarty-Lechner Gábor.

A Facebook-ra feltöltött videó alatt azonban nem csak a gratulációk érkeztek, hanem az ilyenkor szokásos rosszmájú üzenetek is. Az egyik kommentelő, feltette a költői kérdést, hogy mi értelme egy olyan versenyzőre pazarolni a pénzt, akiből valószínűsíthetően soha nem lesz élvonalbeli versenyző.

"...valaki megmondja nekem, minek pénzt ölni egy ilyen versenyzőre ? Egyértelmű, hogy sosem fog Norbi, Atika (Michelisz Norbert, Tassi Attila – a szerk.) szintjére eljutni. Szóval valaki elmondja, mi értelme ennek a pénz pazarlásnak?..."

A válaszra természetesen nem sokat kellett várni, a csapat tulajdonos-menedzsere, Zengő Zoli csattanós választ adott, hozzátéve, hogy Kisma szereplése arra bizonyíték, hogy soha nem szabad feladni az álmokat.

"Szia Gábor! Azt nyilván tudod, hogy ha fiatal vagy és tehetséges, de nincs mögötted pénz szinte sehova nem tudsz bekerülni! Ha meg már sokat dolgoztál és van egy kis érzéked a vezetéshez, van is hozzá pénzed vagy mögötted sok kapcsolat/pénz...nagy valószínűséggel nem mersz nagy álmokat dédelgetni, mert mit szól majd hozzá a falu meg hasonló... A Zengő Motorsport azt szeretné bemutatni Kismarty Lechner Gáborral, hogy SOHA ne adjuk fel az álmainkat és merjünk ÉLNI, kipipálni a bakancslistánkon a sorokat! Mi ezt ezért csináljuk a Kismával! Tudom, hogy nem lesz egy élvonalbeli versenyző; Ő is és mi is tisztában vagyunk ezzel!!! DE példát szeretnénk mutatni a mi korosztályunknak, hogy kezdjék el megvalósítani a gyerek/fiatal kori álmaikat, mert túl rövid ez az ÉLET!!! Lehetőséget ad a Zengő Motorsport a fiataloknak, lásd Bence, sikerre vagyunk éhesek mi is...De ha nem tudod élvezni ezt az életet és nem tudsz örülni a napi apró örömöknek( pl; hogy van kajád, vagy fedél a fejed felett, vagy vannak barátaid akikkel jól érzed magad, vagy sikerült legyőznöd a félelmedet...stb) akkor valamit Q va rosszul csinálsz... Én minden pillanatát élveztem ennek a napnak és büszke vagyok a csapatom minden egyes tagjára! Jó látni, hogy itt mindenki tud örülni a világkupán szerzett pontoknak! De legfőképpen még is Kismára, az egyik legjobb barátom sikerének örülők, vagy örülünk mert például az én álmomat is sikerült megvalósítania! Ennyi :remélem nem vagy túl fiatal, hogy megértsd miről is beszélek! Itt mindenki a pénzről beszél... egy közhely: a pénz egy eszköz, ami jó ha van! De, ha hiszed, ha nem, nekünk ez már a Kismával az ÉLETRőL, a szenvedélyről szól, mert jól akarjuk érezni magunkat! A Mikel és a Bence hozza majd a pontokat és a dobogókat, de akkor sem lennék meglepve, ha a Kisma állna fel a dobogó bármely fokára!!! Na MI ezért csináljuk... Tisztelettel Zengő Zoli, egy nagyon boldog csapatvezető"

A Zengő csapat egy év kihagyással idén újra részt vesz a WTCR sorozaton, ahol 2010 óta versenyeznek.

Borítókép: Facebook/Zengő Motorsport