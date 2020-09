Mint arról korábban beszámoltunk, fegyelmi eljárás vár az angol válogatott két játékosára, Mason Greenwoodra és Phil Foden-re, mivel az Izland elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt lányokat vittek fel a szállodai szobájukba. A két labdarúgó komoly bajba kerülhet a ferde este miatt, amiről Lara Clausen nemrég az összes szaftos részletet elárulta.



A legújabb fejlemények szerint Greenwood már azelőtt megbeszélt egy találkozót Nadia Sif Lindallal, mielőtt Izlandra érkeztek. A játékos még a szálloda egyik dolgozóját is lefizette azért, hogy a lányokat becsempéssze a szobájába.

Miután Nadia unokatestvére, Lara Clausen elment, Foden szerette volna, hogy visszatérjen.

Lara most részletesen elmesélte az ominózus éjszaka történéseit. A nő elmondta, hogy vasárnap éjfélkor hagyta ott unokatestvérét a szállodában, de Nadia felhívta, hogy egy Phil nevű játékos azt kérdezi van-e barátja.

„Visszakérdeztem, hogy ki ez a fickó, és megsértődött, hogy nem ismerem.” – nyilatkozta a Daily Mailnek.



"Megadta a teljes nevét, én pedig rákerestem az Instagramon, hogy megnézzem milyen. Utána úgy döntöttem visszamegyek a szállodába."

"Elmentem a szállodába, ahol nagy csend volt. Szép hely volt, lenyűgözött. 10 000 koronáért foglaltam egy szobát. Phil azt mondta, hogy kifizeti majd nekem, de nem tette meg. A hetedik emeleten a 700-as szoba volt az enyém, Nadiáé pedig a 702-es. A fiúk a harmadikon laktak. Becuccoltam a szobába és átmentem Nadiához. A fiúk ekkor még nem voltak ott, csak akkor jöttek, amikor én a fürdőszobában voltam."



"Beszélgettünk fél órát. Mondtuk a srácoknak, hogy semmit sem tudunk a fociról, és fogalmunk sem volt róla, hogy kik ők. Sosem néztünk meccset, vagy bármit, ami azzal kapcsolatos. Ezt viccesnek találták."



"Mason hazudott a koráról. Azt mondta, hogy 20 éves, és nem árulta el, hogy csak 18. Gondolom zavarban volt. Egyikünk sem ivott alkoholt. Csak némi édesség volt nálunk."

"Aztán Phil megkért, hogy kettesben menjünk át a szobámba. Igent mondtam, és bekapcsoltunk egy vígjátékot, bár nem tudom mi volt az. elmesélte, hogy bekerült a Guinness-rekordok könyvébe, mint a legfiatalabb játékos, aki megszerezte a trófeát. Mondtam neki, hogy ez szép. Azt mondta izgatott a jövője miatt. Pont olyan volt, mint egy átlagos srác, nem éreztem, hogy híres lenne. Sokat viccelődtünk, de az életéről nem beszélt. Az, hogy van barátnője és gyermeke nem került szóba."

Szex után Greenwood és Nadia csatlakozott hozzájuk.

A video has emerged of a Snapchat call between Phil Foden and Mason Greenwood talking to the girls in Iceland [@asammufc] pic.twitter.com/eg64kLCFj5