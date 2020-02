A Magyar Evezős Szövetség, a Prémium Média & Sport Management Zrt., a Career Sport Managemen és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség szervezésében megvalósuló sporteseményre várhatóan közel 1000 versenyző érkezik.

A klubok, a magyar válogatott versenyzői mellett számos amatőr, Masters (27 év feletti) és egyetemi, főiskolai induló áll rajthoz, de fitnesz klubokból is várjuk az érdeklődő versenyzőket. Magyarországon mintegy negyven evezős egyesület működik.

Hosszú éveken át Győrben került sor a szezon nyitóeseményére, idén azonban a „Királyok Városában” indítják az idényt a hazai evezősök. Fejér megyétől cseppet sem idegen a sportág: 2019-ben az év legnagyobb és egyik legsikeresebb nemzetközi versenyét, a több ezer fős résztvevői létszámmal bíró Masters Világbajnokságot rendezték a Velencei-tavi pályán, amely tavaly az Olimpiai Reménységek Versenyének és az Országos Bajnokságoknak is otthont adott. Agárdon működik a hazai evezős sport egyik legfontosabb bázisa, a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. (régi nevén a Velencei-tavi Vízi Sportiskola).

Az Országos Bajnokságon már 13 évesek is versenyeznek, de a Masters kategóriában gyakran indulnak az „M”, azaz a 89 év fölötti korcsoportban is!

2020 rendkívül fontos év a sportban, hiszen nyáron rendezik az olimpiát Tokióban.



A magyar evezésnek, amely Rióban két számban képviselte a magyar színeket, sajnos még nem sikerült kvótát szereznie, az idei év pótkvalifikációs versenyein azonban van még rá lehetősége, tehát kulcsfontosságú a hazai élversenyzők számára a jó szereplés az Ergométeres Országos Bajnokságon.

A tavaly könnyűsúlyú egypárevezősben Európa-bajnoki címet szerző Galambos Péter, ötszörös világbajnoki érmesként normálsúlyú egypárevezősben az olimpiát célozza meg, csakúgy mint riói olimpikonunk Pétervári-Molnár Bendegúz.

Furkó Kálmán és Szabó Bence könnyűsúlyú kettesben értek tavaly Európa csúcsára az U23-as kontinensviadalon, de a Gadányi Zoltána, Preil Vivien összetételű női kétpárevezős is csillogó érmekkel tért haza a korosztályos nemzetközi versenyekről.



Juhász Adrián és Simon Béla korábban világ-, és Európa-bajnokként írta be magát a sportág aranykönyvébe, Polivka Dóra és Krémer Eszter kettesben Egyetemi világ-, és Európa-bajnok címmel is büszkélkedhet – többségükkel találkozhatunk a fehérvári Ergométeres Ob-n.

Csakúgy, mint a világ egyik legeredményesebb ergométeres para-evezősével a háromszoros világ-, és Európa-bajnok Pető Zsolttal.

Az Ergométeres OB-n a versenytáv jellemzően 2000 méter (Masterseknél 1000 m, csapatversenyben 500 m), az evezősgépek számítógéppel állnak összeköttetésben, amely kivetítőn mutatja a versenyzők aktuális helyzetét a „pályán.

Nagyon népszerűek az amatőr versenyszámok, amelyeken bárki elindulhat, de csapatversenyben is összemérhetik erejüket a klubok, baráti társaságok, egyetemek.



Az egyetemi-főiskolai versenyen az ország több jelentős oktatási intézménye képviselteti magát: a teljesség igénye nélkül a Testnevelési Egyetem, az ELTE, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Széchenyi István Egyetem színeiben is gyakran rajthoz állnak ergósok– ebben a versenyszámban is létezik csapatverseny.

A tavaly Magyarországon megrendezett Evezős Masters világbajnokság óriási lökést adott a hazai veterán versenyzőknek, akik már a tavalyi győri OB-n is a megszokottnál jóval nagyobb számban álltak rajthoz.

Az evezősök téli kiegészítő edzésformájaként számon tartott ergométer világszerte egyre elterjedtebb, ma már a különböző fitnesz termek, rehabilitációs intézetek, iskolák, egyetemek nélkülözhetetlen kelléke. A para-számok is állandó programjai az országos bajnokságoknak.

Az ergométeres evezés nemcsak bemelegítésre és zsírégetésre kiváló, a szív- és érrendszert, sőt az izmokat is erősíti. A test minden izmát, az alsó és a felső testet is megmozgatja, edzi a kart, a lábat, a mellkast, a hátat, a hasat.

Az evezés tíz pozitív hatása:



- elősegíti az egészséges testfelépítést

- fokozza a szív és légzőrendszer működését

- alacsony sérülés veszély mellett számottevő eredmények

- elősegíti a fogyást

- segít a szívnek

- építi az izomerőt

- stressz oldó

- stabilizálja a testet

- javítja az izmok és ízületek mozgásterét

- teljes testedzés



Forrás: Magyar Evezős Szövetség