A női autóversenyző, Renee Gracie úgy döntött, hogy abbahagyja a versenyzést és inkább pornósztárként folytatja. A 25 éves hölgy szerint családja teljes mértékben támogatja döntésében.

Az ausztrál hölgy 2015-ben társult a svájci Simona de Silvestroval, ami azt jelentette, hogy 1998 után először volt két női versenyzője a V8 Supercarnak. 1998-ban egyébként Melinda Price és Kerryn Brewer volt az első női páros.



(Kép: Robert Cianflone/Getty Images)



A 2017-es gyenge szezon és a pénzügyi nehézségek után Gracie-t egy másik sofőr váltotta a csapatnál. A dekoratív versenyző egyébként 2012 és 2017 között három csapat színeiben, összesen négy különböző autóverseny-szériában indult el, de pontot érő helyen mindösszesen kétszer végzett.



(Kép: Daniel Kalisz/Getty Images)



Az ausztrál lány hamar rájött, hogy versenyzésből nem fog tudni megélni, ezért feladta pilótaálmait és egy sportautókkal foglalkozó műhelyben szerzett állást magának. Autószerelőként ugyan nem keresett rosszul, de azt az életszínvonalat nem engedhette meg magának a fizetéséből, amilyet mindig is szeretett volna.

Quick act natural



Ekkor fedezte fel azt a weboldalt, ahol az előfizetők pénzért cserébe felnőtt tartalmú fotókat és videókat vásárolhatnak tőle. Ez az üzlet elég vonzónak tűnt Gracie számára, ezért úgy döntött, hogy belevág a szakmába és pornósztárnak áll.

A fiatal lány már az első héten 3000 dollárt keresett.

I wanted to share with you guys a little more about my OnlyFans! Why I did it, how it's gone for me and a few things I've learnt along the way.



"Ez volt a legjobb dolog, amit életem során tettem" - mondta Gracie a News Corp Australianak. "Pénzügyileg olyan helyzetbe kerültem, amelyről álmodni sem mertem soha, nagyon élvezem."

Featuring corona virus nails

Miután felhalmozott több mint 2800 hűséges követőt, a 25 lány most körülbelül 25 ezer dollárt keres hetente a képek és videók eladásával. De nem csupán képeket és videókat értékesít a neten, hanem különböző árucikkeket is, kezdve a légfrissítőktől a kitűzőkig.

GIVEAWAY TIME! Like this photo and tag two mates in the comments to go into the draw to win my air fresheners, stickers and key chain! Winner announced this Friday!

A lány elárulta, hogy nem zavarja a negatív megítélés. "Nem igazán érdekel ezzel kapcsolatban az emberek véleménye. Az számít, hogy jó pénzt keresek és élvezem azt amit csinálok, sőt, a rajongóim is nagyon élvezik."

Being cute bae



A korábbi autóversenyző azt állítja, hogy apját sem érdekli, hogy miből él, ráadásául meglepően büszke rá, mert pénzügyileg stabilan áll és így évekig nem lesz gondja. Az apja inkább azt nézi, hogy mit ért el a lánya és nem azt, hogy hogyan.

Do memory foam mattresses wish they could forget?



A szakmát váltó teltkarcsú lány elmagyarázta, hogy nehéz volt meghoznia a döntést, de úgy érzi ennek meg kellett történnie, mert nem ért el eredményeket a sportban.



"Nem jöttek az eredmények ezért nem kaptam pénzt. Megpróbáltam mindent megtenni, de az álmom szertefoszlott." - mondta Gracie az autóversenyzői karrierjéről.

Not wearing black, feels weird.



Egy biztos, most már a köridők helyett inkább a csípőkörzésekre kell összpontosítania.

Forrás: rt.com

Borítókép: rt.com