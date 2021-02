A Ferrari 2023-ban, ötven év után visszatér a Le Mans-i 24 órás autóverseny mezőnyébe.

Az olasz autógyár szerdán jelentette be, hogy a megbízhatósági viadal Hypercar-kategóriájában (korábbi nevén LMP1) szerepel majd, de az autó és a pilóták nevét egyelőre nem hozta nyilvánosságra.



A Ferrari kilencszer nyert Le Mans-ban, legutóbb 1965-ben, de 1973 óta nem tagja mezőnynek.



"Az új Le Mans Hypercar programmal a Ferrari ismét megerősíti a sport iránti elkötelezettségét, illetve az eltökéltségét, hogy főszereplője lehet a világméretű motorsport-eseményeknek" - mondta John Elkann, a Ferrari elnöke.



A döntés hátterében az áll, hogy a Forma-1-es csapatok költségvetésének maximalizálása miatt a Ferrari más versenysorozatokhoz is csatlakozni szeretne, ahol pilótaakadémiájának tagjai tapasztalatokat szerezhetnek.

Welcome to a new chapter of Ferrari history, joining Le Mans Hypercar Era: https://t.co/P3KDNCQU4d https://t.co/dHlWBHijGl