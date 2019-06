Megszületett az eredmény, amire a Sport&Events Academy másfél évet várt! Rossi Moor, a Bester Capital Dubai Junior Team színeiben felért a dobogó legfelső fokára az Olasz Bajnokság Ohvale 190cc kategóriában!

A 11 éves magyar tehetség nem csak megnyerte a második futamot és az összetettet a hétvégén, de beállította Varanoban az új pályarekordot is 1.16.97-es idővel. (Korábban a kategória leggyorsabb köre 1.18.65 volt). Szombaton 5 szabadedzés, vasárnap pedig 2 kvalifikáció és 2 verseny várt a fiúkra.

Az időmérők összesített eredménye alapján Rossi a 3. helyre kvalifikálta magát, csapattársa, Farkas Kevin pedig folyamatosan javuló teljesítménnyel a 7. legjobb időt motorozta.

A versenyeken Rossi Moor és az olasz Flavio Piccolo óriási harcot vívott. Az első futamon néhány ezreddel csupán, de az olasz pilóta győzedelmeskedett, a második futamon viszont már az Academy versenyzője volt a legjobb! Farkas Kevin az első versenyen olyan időket motorozott, amivel a TOP5-ben tudott volna végezni, ám ekkor egy szerencsétlen technikai

hiba félbeszakította hétvégéjét. „Szombaton nagyon jól mentek a szabadedzések, az időmérőn összesen harmadik lettem. Az első versenyen Flavio Piccoloval csatáztam és ő nyert, de aztán a második versenyre eldöntöttem, hogy legyőzőm. Nem rajtoltam olyan jól, de úgy tűnik jobb volt a taktikám, mert megtudtam előzni és aztán megtartani az első helyet. Alig várom a következő futamot Magione-ban!”- értékelt az amerikai-magyar pilóta.

Stefano Favaronál talán senki nem fogadta nagyobb büszkeséggel ezt az eredményt: „Sok év után újra versenyt nyerni - ez egy semmihez sem fogható érzés! Tudtam, hogy előbb-utóbb Rossi képes lesz győzni az Ohvale bajnokságban. Másfél év alatt mindig pódiumon állt, de most végre sikerült neki az első helyet is megszerezni! Nagyon kemény volt az egész futamés mentálisan is óriási teljesítményt hajtott végre Rossi.

11 évesen úgy látom, sokkal magasabb szinten áll fejben mint a többi gyerek. Tegnap Olaszországban mindenki a Flavio Piccolo és a Rossi Moor között zajlott csatáról beszélt! Massimo Roccoli, többszörös olasz bajnok is kilátogatott a fordulóra, és ő is megdicsérte Rossi teljesítményét. Vártuk, hogy végre ne essen az eső és száraz körülmények legyenek, mert Rossi úgy sokkal magabiztosabb.

Másrészről, nagyon sajnálom Farkas Kevint is, mert egyre jobban gyorsul, szépen felépítette a hétvégét, a versenyen felvette az élmezőnnyel a ritmust, nem gondoltam, hogy 2 verseny után így az elejével tud harcolni! Sokat tanul Rossitól és igazi csapatként edzenek együtt és segítenek egymásnak a versenyhétvégék során is!

Úgy gondolom, az eredmények mutatják, hogy egyre jobban működik az Academy koncepciója. Sebestyén Petitől kezdve, Görbe Soma és a kicsik is versenyről-versenyre fejlődnek, és ami ennél is fontosabb, együtt készülnek és iszonyatosan keményen edzenek. Szeretném megköszönni a háttérben dolgozó csapatnak is a munkát, hogy ilyen nagy munkát végeznek és segítenek az álmom megvalósításában, hogy ismét feljuthasson magyar motorversenyző a csúcsra!”

Fotók és Forrás: Faster Promotion