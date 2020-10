Nicholas Latifi magánéletéről eddig nem sokat lehetett tudni, ezen a hétvégén azonban a 25 éves versenyző a nyilvánosság előtt is megmutatta ki miatt dobban hevesebben a szíve.



Most először fordult elő, hogy a kanadai pilótát szerelme is elkísérte az egyik versenyére. Latifi párja a 26 éves lengyel modell, Sandra Dziwiszek.



A hölgy jelenleg egy angliai egyetem joghallgatója, ugyanakkor a sport sem áll távol tőle.



Dziwiszek korábban versenyszerűen űzte a rúdugrást, ráadásul előző párja is sportoló volt.

A gyönyörű modell korábban ugyanis Wojciech Tomasz Szczęsny, lengyel focikapus oldalán tűnt fel.





