Nagyszerű előzéseket mutatott be Michelisz Norbert a harmadik futamon a Slovakia Ringen, de hiába teljesített jól, a második kanyarban az első helyről kilökték, így a tizedik pozícióért is alaposan meg kellett küzdenie.

Felemás futamokat teljesített Michelisz Norbert a főversenyig a Slovakia Ringen. Az elsőn négy helyet veszítve 10., a másodikon kettőt nyerve 7. lett. De számára a szlovákiai hétvége legfontosabb eseménye a harmadik futam volt, amelyen a második helyről rajtolhatott, így az idényben először volt esélye dobogóra állni, mi több, a győzelemért küzdeni. A rajt utáni pillanatokban rögtön az első helyért lehetett szorítani neki.

Berthon beragadt, aminek következtében a második-harmadik helyről induló Michelisz-Catsburg páros felért mellé. A magyar versenyző helyezkedett a legjobban, így az első kanyarban a belső íven az első helyen fordult el. Catsburg a külső íven ott tudott maradni mellette, a második kanyarba fej-fej mellett érkeztek meg, amikor Jean-Karl Vernay hátulról meglökte Micheliszt, akinek az autója emiatt megcsúszott, és visszaesett a 14. helyig, a vezetést pedig Catsburg vette át.

Vernay akciója után Michelisz versenye egy csapásra újra csak a pontszerzésről szólt a győzelem megszerzése helyett. A hatodik körben kettőt is előzött a Hyundai magyarja: előbb Fulint vadászta le, majd Comte-ot. A következő körben Yvan Muller mellé szúrt be Michelisz, két kanyaron keresztül egymást mellett haladtak, de végül meg tudta előzni a franciát is, amivel Norbi a 11. helyre jött fel.

A futam végére a bajnokság éllovasát, Yann Ehrlacher-t is utolérte Michelisz, nagy nyomás alatt tartotta a Link&Co franciáját, majd az utolsó kör elején, a célegyenes után meg is előzte. Ezzel a tizedik helyen zárta a futamot a magyar versenyző, aki bizonyította, hogy a tempója meg lett volna a győzelemhez, ha nincs az a koccanás az elején. Végül Catsburg szerezte meg a Hyundai első győzelmét az idényben.

Jövő hétvégén a Hungaroringen folytatodik a bajnokság a negyedik fordulóval az összesen hat versenyhétvégéből.

A harmadik futam végeredménye:

Kép és forrás: michelisz.hu