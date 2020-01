56 éves korában elhunyt John Andretti amerikai autóversenyző, aki a NASCAR-ban, az NHRA-ben és az IndyCarban is megfordult pályafutása során.



Andrettinél 2017-ben diagnosztizáltak vastagbélrákot, bár a kemoterápia eleinte hatásosnak bizonyult, de 2018-ban mégis visszatért a betegség.



A család csütörtökön egy hivatalos közleményben tudatta, hogy Andretti elvesztette a harcot és elhunyt.



"John önzetlen és segítőkész szelleme örökké bennünk él tovább."

Statement on the passing of John Andretti #CheckItForAndretti pic.twitter.com/ku3gX2neOq — Andretti Autosport (@FollowAndretti) January 30, 2020



John Andretti apja, Aldo Andretti is autóversenyző akart lenni csak egy korai baleset miatt inkább feladta. Aldo ikertestvére, vagyis John Andretti nagybátyja az autóversenyző legenda Mario Andretti. John Andretti 1990-ben egy sporttörténelmi eseménynek is a részese lett. Ebben az évben fordult elő először, hogy egyetlen család négy versenyzője is képviseltette magát az Indy 500 rajtrácsán, ugyanis John mellett kivívta az indulás jogát nagybátyja, Mario, valamint unokatestvérei, Michael és Jeff is.



Mario Andretti unokaöccse nyert daytonai 24 órás versenyt, győzött sportautó-versenyen Watkins Glenben, versenyzett az IndyCarban és a NASCAR-ban is.

Borítókép: Christian Petersen/Getty Images for NASCAR

