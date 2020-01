Társoldalunk, az erdelysport.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Motorja műszaki vizsgájával pénteken végérvényesen elkezdi a 2020-as Dakar-rali hivatalos programját Gyenes Emánuel. A szatmárnémeti motoros ezzel pedig a verseny legendájává válik. Mani ugyan már évek óta szűkebb pátriája hőse, ezentúl viszont a Dakar „hivatalos” legendájává válik. Ezt a címet azok kapják meg a szervezőktől, akik elérik a 10. részvételt. Márpedig az Autonet Motorcicle Team versenyzője immár tizedszer áll rajthoz a világ legismertebb és legrangosabb tereprali-versenyén.



Amely minden kétséget kizáróan a legnehezebb is egyben. A mezőny pedig egyre kiegyenlítettebb. „Néhány éve még csak tíz gyári pilóta volt, idén pedig már 25-es lesznek”, mondta a minap egy interjúban Gyenes. És hogy mit jelent gyári pilótaként részt venni a Dakaron? „Mintegy 300 kilométert tudtam tesztelni a motoromat az idei évben, míg a gyári pilóták egyik versenyről a másikra mennek motorjaikkal az év során”.



Mindemellett Gyenes idén a lehető legnehezebb utat választotta ahhoz, hogy végigmenjen élete 10. Dakarján: a Malle Moto kategóriába iratkozott be, ami azt jelenti, hogy a 12 napos verseny alatt csakis ő javíthatja meg a motorját. Semmilyen műszaki asszisztenciában nem részesülhet, nem lesznek tehát saját szerelői. „Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy miután beérek a táborba a napi versenytáv megtétele után, én magam szerelhetem meg, állíthatom be a motort a következő nap követelményeinek megfelelően. Vagyis a verseny után még napi 2-3 órányi szerelés vár rám, így alig hat óra körüli időm marad a pihenésre, az alvásra”. Adódik a kérdés, a világ legnehezebb versenyén belül miért vág neki valaki a 7900 kilométeres távnak és az 5000 kilométeres mért szakaszoknak a legnehezebb feltételek közepette. „Egyfajta újabb motiváció számomra, hogy a legnehezebb körülmények közepette próbáljam meg teljesíteni a versenyt. Már a tavaly is ebben a kategóriában indultam, de a bukásom és sérülésem miatt sajnálatosan hamar véget ért számomra a Dakar”.





Nem csak Mani számára jelent azonban ismeretlen nehézségeket az idei Dakar: a verseny történelmében ugyanis ez lesz az első, amelynek Szaúd-Arábia lesz a helyszíne. „Amikor ezt megtudtam, rögtön beütöttem a Google-ba Szaúd-Arábia nevét. Kíváncsi voltam, milyen terepviszonyok fogadhatnak ott”, eleveníti fel tavaszi eseményeket Mani. „Azt tudtuk, hogy a szervezők el akarják költöztetni a versenyt Dél-Amerikából, de senki nem gondolt Szaúd-Arábiára”.



És hogy mire számíthat az Arab-félszigeten? „Becsléseim szerint a terep mintegy 75%-át homok borítja. De ezek nem dűnék, ami nekem kedvezhet, mivel nekem a gyorsabb pálya jobban fekszik”, mondja Gyenes. És mi okozhatja a legnagyobb gondot Szaúd-Arábiában? „A hideg!”.



„A szervezők tájékoztatása szerint 25-30 Celsius fokra számíthatunk nap közben. Éjszaka viszont akár - 5 fokra is lehűlhet a levegő. Hajnali négykor pedig, amikor kelnünk kell, nem lesz kellemes készülődni, majd motorra szállni”. Viszont legalább csapadékra kevés lesz az esély.



A szerbiai Saghmeister Gábor mellett Gyenes lesz az egyetlen magyar versenyző a történelmi Dakaron. Romániát viszont Mani egyik barátja, a brassói Marcel Butuza is képviseli. Gyenes 450 köbcentis KTM motorral áll rajthoz. A járgányt 2018-ban vásárolta, ezzel indult a tavalyi versenyen is – ám az a már említett okok miatt rövidre sikerült. „Jelenleg ez a legjobb motor ebben a kategóriában, amit a KTM nyújtani tud”, mondja róla. Tudni kell, hogy a versenyre semmilyen alkatrészt nem visz magával, ezt a KTM-gyár a helyszínen biztosít. Amiért természetesen Maninak fizetnie kell. Mivel a Malle Moto kategóriában száll ringbe, szervizkocsija nem lesz. Néhány alapvető alkatrészt (pl. levegő- vagy olajszűrő) visz magával hátitáskájában, a szervezők pedig két szett gumit szállítanak utána. Szintén a szervezők biztosítják a sátort és a hálózsákot. További kedvezmény, hogy az üzemanyagért nem kell fizetniük a versenyzőknek – ezt Szaúd-Arábia biztosítja.



Újdonság az idei versenyen, hogy a 12 versenynap közül négyen közvetlenül az indulás előtti reggelen kapják meg az aznapi térképet a roadbookon. A többit a hagyományoknak megfelelően rögtön délután, amikor a versenytáv megtételét követően beérnek a táborba.



Az idei Dakar-rali 351 fős mezőnye január 5-én startol el Dzsidából és ugyanide érnek vissza január 17-én mindazok, akik talpon maradnak. A versenyzőkre mintegy 5000 kilométernyi mért szakasz és 7900 kilométernyi össztáv vár. A motorosok kategóriájában 180-an indulnak, közülük közel 30-an választották a Malle Moto szigorú feltételrendszerét. Ilyen körülmények között mi lehet Mani célja: „Természetesen szeretnék minél jobb eredményt elérni. Azzal tisztában vagyok, hogy a 2016-ban elért 14. helyemet nem tudom megjavítani, de az első 30-ban mindenképp ott szeretnék lenni. A Malle Moto kategóriában pedig a dobogóra szeretnék állni”, fogalmazott.



Gyenes Mani január elsején indult útnak Szatmárnémetiből és ha minden terveinek megfelelően alakul, akkor január 19-én ér haza. Remélhetően, épségben láthatjuk viszont.

Borítókép: facebook/Gyenes Emanuel