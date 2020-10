A hatodik helyről rajtolt Michelisz Norbert az első futamon a Slovakia Ringen, de a félig vizes pályán választott gumitaktika nem sült el jól, tapadás hiányában a tizedik helyen végzett.

A szlovákiai időmérőn visszatért a Hyundai a WTCR élmezőnyébe, hiszen Michelisz Norbert a márka legjobbjaként a második helyen végzett. Vasárnap három futamot rendeznek, ezek közül az elsőn a Q1 végeredménye alapján dőlt el a rajtsorrend, így a magyar versenyző a hatodik helyről indulhatott, közvetlenül csapattársa, Gabriele Tarquini mögül. A pálya félig nedves, félig száraz volt, ami különböző gumistratégiát hozott a csapatoknál. Volt, aki négy slick gumival állt fel a rajtrácsra, de a Hyundai a vegyes gumiválasztás mellett döntött, és hátulra esőgumikat tett fel.

A rajt nem sikerült jól Michelisznek, két pozíciót veszítve nyolcadiknak esett vissza, de még az első körben visszaszerzett egyet, így a hetedik helyen stabilizálta magát a kezdeti helyezkedések után. Hamarosan támadni kezdte Girolamit, de később ő és a sokáig a második helyen haladó Catsburg is csúszkálni kezdett a pályán. A holland vissza is esett a negyedik helyre.

Guerrieri megelőzte Micheliszt, Girolami pedig Catsburgot - a Hyundai hátsó tengelyen lévő esőgumijai valószínűleg túlmelegedtek. A magyar versenyző visszalépett hetediknek, miután Catsburg még hátrébb esett, de nemsokára máris Coronellel szemben kellett védekeznie. A hetedik körben az Audi el is ment a folyamatosan csúszkáló Michelisz mellett. A végén Ehrlacher és Azcona is megelőzte Norbit, aki így a tizedik helyen fejezte be a futamot.

A második futamot 12:45-kor rendezik (élő: Sport 2, Eurosport 2), a szlovákiai záró versenyt pedig 14:45-kor (élő: Sport 2). Utóbbi a főfutam, amelyen Michelisz a második helyről rajtol majd.

Az első futam végeredménye:

Forrás: michelisz.hu

Borítókép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images