A WTCR Hungaroringi állomásán az utólagos büntetések következtében a Hyundai pilótája, a címvédő Michelisz Norbert az ötödik, míg a Zengő Motorsport pilótája, Boldizs Bence a pályán a hetedik, azonban a büntetések miatt egy helyet előre lépve a hatodik helyen fejezte be a versenyt.



Bár nem volt izgalommentes a hétvége, Engstler és Coronel csattanásán kívül nem volt nagyobb káosz a Hungaroringen. Ennek ellenére osztogattak utólag büntetéseket a versenybírák.



Az első futam viszonylag sima volt, két büntetést azonban itt is kiosztottak.



Az eredetileg nyolcadik helyen záró Vernay a hetes kanyar levágásából származó előnyszerzés miatt kapott egy másodpercnyi büntetést és egy büntetőpontot, amivel visszaesett a kilencedik pozícióba, Luca Engstler mögé.



A beugró Jose Manuel Sapag volt, aki kiforgatta Tarquinit a futam elején és végül az olasz kiesését okozta ezzel.



Az argentin jutalma két büntetőpont és 30 másodperc lett, amivel a 20. helyre csúszott vissza.



A második futamon Tom Coronelt hozták ki a hibásnak mintkét Hyundai-jal történt kakaskodását követően, a holland azonban már a futam során megkapta áthajtásos büntetését, ennek ellenére 17. helyéért is kapott egy pontot, mivel Filippi és Sapag sem kaphatnak, beugrókként.



Girolami, akit hibásnak hoztak ki a futam rajtjánál Azcona és saját maga kiütéséért két büntetőpontot kapott, illetve egy öt rajthelyes büntetést az aragoni hétvége első futamára.



Berthon, aki a futamot ötödikként zárta, Boldizs Bence kilökéséért kapott egy öt másodperces büntetést, egészen a 12. pozícióig visszacsúszva- ezzel utólag Michelisz Norbi ötödik, Bence pedig hatodik lett. Berthon végül mégsem a 12., hanem a 11. helyért kap pontokat, hiszen az eredetileg ott befutó Tarquini Björk, illetve Comte ellen elkövetett manővereiért egy utólagos áthajtásos büntit kapott, ami így +30 másodpercet jelent, visszasorolva a veterán olaszt a 11. pozícióból a 18-ra.

